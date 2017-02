Membro da UVB será candidato à presidência do Conselho

A Sociedade Esportiva Palmeiras elege o novo presidente de seu Conselho Deliberativo no próximo dia 6 de março, uma segunda-feira. O advogado Sylvio Mukai, integrante da chapa União Verde e Branca (UVB), participará do pleito a ser realizado nas dependências da sede social.

Associado desde 1999, Mukai tem como prioridade “devolver ao Conselho Deliberativo sua principal função, tantas vezes esquecida por razões políticas”. Nas palavras do candidato de 46 anos: o órgão deve “fiscalizar, cobrar e acompanhar o corpo executivo eleito, bem como ser um propositor de projetos vanguardistas”.

A presidência do Conselho Deliberativo do Palmeiras deve ser disputada por três candidatos – além de Sylvio Mukai, Seraphim Del Grande e José Antônio Apparecido Júnior. Pelo cargo de vice, a tendência é que concorram Tarso Gouveia, Guilherme Pereira e Carlos Faedo.

O prazo para inscrição termina nesta sexta-feira. Seraphim Del Grande, com passagem marcante pela diretoria nos anos 1990, conta com o apoio do ainda influente Mustafá Contursi e é visto como favorito nas eleições à presidência do Conselho Deliberativo.

A reunião marcada para o dia 6 de março será movimentada. Antes da posse dos 76 conselheiros eleitos no último dia 11 de fevereiro, os antigos integrantes do órgão votarão sobre a legalidade da eleição da empresária Leila Pereira, proprietária da Crefisa.

De acordo com o ex-presidente Paulo Nobre, Leila não possui o tempo mínimo exigido como associada do Palmeiras para ocupar uma cadeira no Conselho Deliberativo. Mustafá Contursi, mais um ex-presidente, é o padrinho político da empresária e assegura a legalidade da candidatura.

Na segunda parte da reunião, os conselheiros eleitos no último dia 11 de fevereiro serão oficialmente empossados. Em seguida, já com sua nova formação, o órgão decide os sucessores de Antônio Augusto Pompeu de Toledo e Mauro Yazbek nas funções de presidente e vice para o biênio 2017/2018.