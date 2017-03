Meia destaca importância de Baptista: “Tem a confiança de todos”

Na noite desta quarta-feira, Hyoran fez sua estreia pelo Palmeiras na derrota para a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Apesar de só ter entrado aos 32 minutos do segundo tempo, o meia teve boa atuação e teve a chance de dar a vitória ao Verdão, mas acabou perdendo o gol. Após ficar fora da lista inicial do Estadual, o atleta foi incluído no torneio há cinco dias, ganhando a vaga de Arouca. O jogador destacou a importância do técnico Eduardo Baptista para não desanimar por não ter sido incluído na relação inicial, e chamou a atenção para a confiança que o elenco tem no comandante.

“Antes mesmo da lista do Paulista sair, o Eduardo conversou comigo e explicou a situação, mostrou a qualidade que o elenco tinha. Falou que eu tinha capacidade para estar no grupo e ele e a comissão iam seguir me acompanhando. Desde que eu cheguei, ele vem me dando respaldo, e sempre que eu posso, converso com ele e com restante da comissão. Na parte humana, o Eduardo ele é um cara muito honesto, ele tem a confiança de todos dentro do grupo, e assim a gente vai alcançar nosso objetivo”, disse o meia.

O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo, contra o Novorizontino, às 19 horas, pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Apesar da boa atuação, Hyoran não tem vaga garantida no time, já que os relacionados para o confronto ainda não foram divulgados. O meia destacou a disputa sadia do elenco palmeirense, mas exaltou sua vontade de ajudar o Verdão no primeiro jogo do mata-mata.

“A gente fica no aguardo até a hora do jogo pra saber quem vai jogar e quem está na lista. A concorrência é muito grande até para entrar na lista do jogo. O Eduardo tem tranquilidade para trabalhar porque o grupo apoia ele. Minha vontade é estar dentro de campo jogando e, se eu falar que não quero jogar, não vou estar sendo sincero, mas vou respeitar sempre o que o professor colocar”, completou o atleta.

