Mattos guia Felipe Melo em tour pela reformada Academia de Futebol

O volante Felipe Melo foi finalmente anunciado como reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras no último sábado. Em um vídeo publicado pelo canal oficial do clube no YouTube, Alexandre Mattos, diretor de futebol, guia o jogador pela reformada Academia.

O antigo centro de treinamento do Palmeiras, localizado na Barra Funda, vem passando por profundas reformas nos últimos meses. Acompanhado pelo diretor de futebol, Felipe Melo passeou pelas novas instalações do local, chamado pelo clube de “Centro de Excelência”.

“O que posso dizer do Palmeiras? É um clube extremamente organizado, muito sério. Caso contrário, eu também não estaria aqui”, afirmou Mattos, ouvido atentamente por Felipe Melo. “Tenho certeza que você vai ser um p,,, cara, vai só agregar valor para nós”, completou o diretor.

Com passagens por clubes como Juventus, Inter de Milão e Fiorentina, o volante de 33 anos pareceu impressionado com a estrutura da reformada Academia de Futebol. Diante do pôster do time campeão brasileiro de 2016, ele vestiu a camisa de passeio do clube alviverde.

“Muito honrado de estar vestindo essa camiseta”, disse Melo em mensagem direcionada à torcida. “Quero pedir que continuem apoiando, enchendo estádios, gritando, pulando e cantando, porque vocês são nosso combustível e fazem a diferença. A gente se vê no estádio”, afirmou.

Com contrato de três anos, Felipe Melo é o sexto reforço anunciado pelo Palmeiras. O clube também já contratou os meias Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional), Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz).