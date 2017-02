Mattos é elogiado por trazer Borja: “Conseguiu driblar os chineses”

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, é conhecido por sua grande capacidade de contratar jogadores, mesmo com forte concorrência. Foi assim, por exemplo, com Dudu, em 2015, quando o atacante era disputado pelos rivais São Paulo e Corinthians. Agora, o dirigente foi até a Colômbia fechar com Miguel Borja.

Na noite da última quinta-feira, o Verdão anunciou oficialmente a contratação do atacante do Atlético Nacional, que inclusive tirou fotos segurando a camisa do clube, ao lado de Mattos.

O bom trabalho do diretor foi reconhecido pelo treinador Eduardo Baptista, que ganhou mais uma boa opção de ataque para o elenco que comanda. De acordo com o técnico, Alexandre conseguiu algo difícil nos dias atuais.

“O Alexandre (Mattos) vem fazendo um trabalho brilhante. Conseguiu, em uma engenharia, até driblar os chineses, que não é para qualquer um”, exaltou o comandante, relembrando que o colombiano tinha propostas para jogar na Ásia.

Borja se destacou a partir da Libertadores de 2016, da qual foi campeão pelo Atlético Nacional, marcando cinco gols em quatro jogos. Ele foi o principal carrasco do São Paulo na semifinal da competição continental.

A negociação entre o atleta e o Palmeiras foi longa. Em janeiro, o colombiano ainda alimentava o sonho de ir para a Europa, o que não se concretizou até o fim da janela de transferências, em janeiro.

O próprio Mattos, no primeiro mês do ano, chegou a anunciar a desistência da negociação, por conta dos valores exagerados. No fim, porém, o Verdão se acertou com o antigo time de Miguel. Serão pagos US$ 10,5 milhões (R$ 32,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos, com recursos advindos da Crefisa/FAM, principal patrocinadora do clube.

*Especial para a Gazeta Esportiva