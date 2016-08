Marcos elogia desempenho de Jailson e projeta retorno de Prass

A lesão de Fernando Prass, um dos pilares e líderes do elenco, preocupou os torcedores palmeirenses. A preocupação aumentou quando o substituto imediato, Vagner, falhou em alguns jogos. Foi aí que entrou em cena Jailson, que ganhou a posição de vez após boas atuações. O desempenho do agora titular da meta alviverde rendeu elogios do ex-goleiro Marcos, maior ídolo da história recente do Palmeiras.

“Ele se impôs, fez boas defesas e ganhou moral. Falo com o Jailson quase todos os dias. Ele é muito brincalhão, e eu também sou. Quando ele joga, principalmente, gosto muito de mandar mensagem parabenizando. Ele é palmeirense e sempre sonhou em jogar pelo clube”, declarou o ‘São Marcos’ em evento na loja oficial do clube.

O eterno camisa 12 do Verdão não deixou de comentar sobre Fernando Prass. Marcos revelou que conversou com o arqueiro e lhe passou tranquilidade, citando os problemas que enfrentou quando atuava como profissional.

“Disse ao Prass para que ele levantasse a cabeça, que Deus iria lhe reservar uma coisa boa no futuro. Pedi a ele que tivesse paciência. Como muitas vezes eu voltei, tenho certeza de que ele voltará bem no gol do Palmeiras também”, completou.

