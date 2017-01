Maluf garante que Atlético-MG ainda não recebeu ofertas por Pratto

A contratação do centroavante argentino Lucas Pratto é o sonho do Palmeiras para tentar brigar pelo título da Copa Libertadores. De acordo com Eduardo Maluf, diretor de futebol do Atlético-MG, o clube ainda não recebeu propostas oficiais por seu atacante.

Um dos times mais ativos no mercado de transferências, o Palmeiras segue em busca um substituto para Gabriel Jesus, negociado com o Manchester City. Lucas Pratto conta com a admiração de Maurício Galiotte, presidente do clube, e Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM.

“Não chegou proposta oficial por ninguém. O Palmeiras está falando através da imprensa, a presidente da Crefisa, mas oficialmente para o Atlético-MG não chegou proposta. A janela (de transferências) abriu agora e acredito que vão realmente começar a surgir (propostas), porque temos jogadores valorizados”, disse Maluf.

Ao apresentar Roger Machado como novo treinador do Atlético-MG, Daniel Nepomuceno, presidente do clube, informou que perder mais jogadores não faz parte de seus planos. “Nossa meta é manter esse elenco e reforçá-lo”, declarou o mandatário.

O contrato de patrocínio do Palmeiras com a Crefisa/FAM vence em janeiro e deve ser renovado, apesar da confusão em torno da candidatura de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo. Para contratar Pratto, o clube estaria disposto a oferecer aproximadamente R$ 34 milhões e mais dois jogadores ao Atlético-MG.

“Nós temos um elenco em que ninguém é insubstituível. Se chegar proposta e entendermos que é um dinheiro que o Atlético-MG não pode abrir mão, qualquer jogador sai. Não morremos de amor por ninguém. Tratamos o Atlético-MG de maneira profissional”, afirmou Eduardo Maluf.

O Palmeiras já anunciou as chegadas dos meias Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional), Michel Bastos (ex-São Paulo), Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba), além do atacante Keno (ex-Santa Cruz). O volante Felipe Melo, liberado pela Inter de Milão, está na iminência de acertar.