‘Mais rápido que Eminem’, Keno se diverte com brincadeira da torcida

Em pouco tempo de Palmeiras, Keno já está ambientado ao clube e à torcida do Verdão. Em um clima positivo após seu primeiro gol no estádio Palestra Itália, o atacante brincou com uma entrevista dada após o clássico contra o Corinthians, quando falou tão rápido que foi comparado a Eminem, famoso rapper americano, na música Rap God, em que chega a falar 97 palavras em 15 segundos – média de 6,5 por segundo.

“Eu sou rápido dentro e fora de campo (risos). Quando eu vi esse vídeo, ri demais. Minha mãe, meu pai, minha esposa mandaram para mim. Chorei de rir. No calor do jogo, não tinha reparado. Até agora quero entender o que eu falei (risos)”, brincou o atacante.

Bem-humorado, o clima só fica sério com Keno quando ele relembra seu início de carreira. Natural de Salvador, o jogador do Palmeiras saiu da várzea direto para o futebol profissional, tendo um sucesso repentino, situação parecida com a carreira do rapper Eminem, natural do Misssouri, nos Estados Unidos.

“Nem gosto de falar sobre isso. Com 22 anos, ninguém acreditava no meu futebol, mas meu pai e minha mãe disseram: ‘filho, se você quer, vai conseguir’. Eu via muita gente falando que tinha que ter categoria de base para ser profissional, mas pela minha força de vontade eu consegui. Graças à várzea, as peladas de domingo, um cara me viu jogar e falou que eu tinha futuro. Ele é treinador atualmente, inclusive. Eu me entreguei, comecei a sair, viajar, e consegui”, lembrou o atacante, que acumula passagens por Botafogo-BA, Águia de Marabá, Paraná, Santa Cruz, Atlas e Ponte Preta..

O Palmeiras viaja para a Argentina na próxima segunda-feira, e deve fazer um treino no país antes de enfrentar o Atlético Tucumán, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na estreia da Copa Libertadores da América. Antes, o Verdão tem duelo marcado pelo Campeonato Paulista, sexta, às 21h05, contra o Red Bull, em Campinas.