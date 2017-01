Lucas Lima ignora ofensas em festa do Palmeiras: “Não me incomodam”

Se há um jogador que desperta ojeriza na torcida do Palmeiras atualmente, este é Lucas Lima. Em 2016, o meia do Santos usou frequentemente as redes sociais para provocar o rival em seus momentos mais difíceis na temporada. Engasgados com as piadas do camisa 10 do Peixe, o Verdão deu o troco durante a festa em comemoração ao título brasileiro, conquistado no último dia 27.

Em cima de um trio elétrico estacionado em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, que abriga a Gazeta Esportiva, na Avenida Paulista, o diretor de futebol palmeirense, Alexandre Mattos, convocou Matheus Sales para zoar o santista. O dirigente perguntou ao volante quantos anos ele tinha. Após ouvir o “19” como resposta, prosseguiu. “Lucas Lima com 26 só ganhou dois Paulistas. E você?”. “Sou campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro”, bradou o meio-campista, que ficou marcado por ter colocado o santista “no bolso” no segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2015.

Ainda na comemoração, Mattos puxou um “Ei, Lucas Lima, vai tomar no c…” junto com torcida e jogadores. Questionado pela reportagem sobre os xingamentos, o atleta afirmou que desconhecia as ofensas e reconheceu os méritos do Palmeiras pelo eneacampeonato brasileiro.

“Para falar a verdade não acompanhei nem fiquei sabendo disso. Estou sabendo agora, mas não me incomoda não. Eles têm o mérito deles por serem campeões, só tenho que enaltecer nossa campanha também, porque lutamos até o final e infelizmente não conseguimos (o título)”, declarou Lucas Lima, após a gravação do Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, na última terça-feira.

Jogadores e torcida do Palmeiras criaram aversão a Lucas Lima principalmente por conta dos comentários proferidos pelo atleta na internet em relação ao futebol do Verdão. Logo após o time dirigido por Cuca ser goleado pelo modesto Água Santa, por 4 a 1, em março, o santista provocou no Twitter. “Tudo isso mesmo?! Hahahahhahahhahhahahahhahahahahhahhahahahahahahahahaha”, escreveu, questionando a qualidade do rival.

As provocações não pararam por aí. No dia seguinte à eliminação do Alviverde na fase de grupos da Copa Libertadores da América, Lucas Lima voltou à rede social para provocar: “Bom diaaaa com muito muito mais muita alegria!! HAHAHAHA”.

Apesar de todas as ironias e o troco recebido ao final da temporada, Lucas Lima disse que cumprimentou os palmeirenses normalmente nos bastidores do Troféu Mesa Redonda. “Cumprimentei todo mundo. Não tem rixa, Palmeiras e Santos vem criando uma rivalidade, mas acima de tudo somos seres humanos e sempre vamos nos respeitar fora de campo”, esclareceu.

De fato, a rivalidade entre Palmeiras e Santos se acentuou nos últimos dois anos. Em 2015, as equipes decidiram o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, com o Peixe levando a melhor no Estadual, enquanto o Verdão se vingou no torneio nacional.

Nesta temporada, o time da Vila Belmiro bateu o de Palestra Itália na disputa por pênaltis das semifinais do Paulista. Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a ver o Santos se aproximar na reta final, mas confirmou o título com duas rodadas de antecedência, somando 77 pontos.

“Terminar em segundo é o nosso objetivo agora”, resignou-se Lucas Lima. “Ter uma premiação a mais, sabemos da importância para o clube, então nada melhor coroar esse nosso ano com o vice-campeonato. Claro, no Brasil, o segundo nunca é reconhecido, mas sabendo o quanto é difícil, principalmente no Campeonato Brasileiro”, concluiu.