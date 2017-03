Logística dificulta e Palmeiras terá time misto contra o São Paulo

O Palmeiras deverá atuar com um time misto no clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 11, sábado, no Palestra Itália. Isso em função da logística do clube, dificultada após a confirmação em cima da hora do rival do Verdão na estreia da Copa Libertadores da América.

O Atlético Tucumán enfrentará o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Monumental José Fierro. O clube argentino só carimbou a vaga na fase de grupos na última quinta, quando derrotou o colombiano Junior Barranquila em casa.

Dessa forma, o Palmeiras viajará à Argentina na noite de segunda-feira em um voo fretado que irá direto a San Miguel de Tucumán. A delegação alviverde deve chegar de madrugada à cidade. O retorno a São Paulo ocorrerá na madrugada de quinta, após o duelo com o Tucumán.

Como o Choque-Rei está marcado para apenas três dias depois da estreia na Libertadores, o técnico Eduardo Baptista escalará um time misto para encarar o Tricolor.

“Devido à viagem a Tucumán ter sido confirmada muito próxima da data, tivemos uma dificuldade grande na logística. Vamos acabar o jogo e passar a madrugada toda viajando. Esse pessoal que jogar quarta vai ter dificuldade de jogar quarta. Muitos que não jogarem contra o Tucumán vão estar em campo contra o São Paulo. Aí você dá oportunidade a todos, quem for bem pode ter oportunidade de jogar a Libertadores”, explicou o treinado, em entrevista coletiva concedida nesta quinta.

Após o embate contra os argentinos, o Palmeiras seguirá em uma sequência difícil de jogos. Além de duelar com o São Paulo, o time alviverde terá de enfrentar logo em seguida o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em 15 de março, pelo torneio continental, e depois mais um clássico, mas desta vez contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 19.