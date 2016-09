Líder, Palmeiras põe retrospecto à prova contra tumultuado São Paulo

Quem analisa a diferença de 15 pontos na tabela de classificação entre o líder Palmeiras e o 12º colocado São Paulo até poderia imaginar um confronto tranquilo para o Verdão, especialmente considerando-se o retrospecto amplamente positivo no Palestra Itália. No entanto, as duas equipes esperam um confronto equilibrado nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na casa alviverde, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É difícil existir favoritismo em um clássico, são duas equipes com muita tradição, dois grandes clubes. A gente leva um pouco de vantagem por jogar em casa, mas não diria que o Palmeiras é favorito. Um clássico fica 50% para cada lado e muitas vezes é decidido em detalhes”, afirmou o lateral Zé Roberto.

Apesar do discurso do veterano, o retrospecto palmeirense desde a reforma do estádio Palestra Itália aponta o Verdão como favorito absoluto no confronto. Nos dois jogos que encarou o São Paulo como mandante, o Palmeiras marcou sete gols e não sofreu nenhum – 3 a 0 pelo Campeonato Paulista de 2015, e 4 a 0 pelo Brasileirão do mesmo ano. No total, foram dez clássicos disputados na nova casa, sendo seis vitórias e três empates, um aproveitamento de 70%.

“Não existe time imbatível no Brasileiro, todas as equipes entram pensando no resultado positivo, que é a vitória. Sabemos que temos um bom retrospecto jogando em casa, embora a gente tenha perdido um jogo para o Atlético-MG. Mas a gente tem feito grandes jogos em nosso estádio. Se mantivermos o bom retrospecto, o foco e a nossa mentalidade, que é pontuar a cada jogo, a possibilidade de vencer é grande”, completou o veterano, lembrando da única derrota alviverde em casa neste Brasileirão.

Zé Roberto está confirmado na equipe titular, mas o Palmeiras faz mistério em duas posições que entram em campo contra o Tricolor. O atacante Gabriel Jesus chegará em São Paulo apenas na manhã de quarta-feira, em um jatinho particular do presidente palmeirense Paulo Nobre, e ainda não sabe se será titular no Choque-Rei, já que terá apenas 24h de recuperação após encarar a Colômbia, na noite de terça-feira, na Arena da Amazônia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2018. Se o jovem de 19 anos não atuar, Rafael Marques deve assumir a vaga no ataque.

Além do jovem matador, o meia Moisés também é dúvida. Nos treinamentos de segunda e terça-feira, na Academia de Futebol, o camisa 28 fez tratamento na parte interna do clube, mas o Verdão não divulgou se o meio-campista participou das atividades com o grupo enquanto os portões do CT alviverde estiveram fechados para a imprensa. O jogador foi relacionado por Cuca, mas ainda pode ser cortado e, caso não jogue, o treinador deve optar por um time mais defensivo com Gabriel formando a dupla de volantes ao lado de Tchê Tchê.

Sem vencer desde o dia 7 de agosto, quando bateu o Santa Cruz por 2 a 1, o São Paulo espera que o “estreante” Denis tenha mais sorte que seu antecessor na casa palmeirense. Nas últimas vezes em que o Tricolor entrou em campo no reformado Palestra Itália, era Rogério Ceni quem guardava as redes do time. E o ex-capitão da equipe levou nada menos que sete gols em suas partidas.

Diante disso, o atual arqueiro são-paulino minimiza o fato da equipe ter logo um clássico em meio a crise que o clube atravessa e aposta na recuperação da equipe. “Independentemente de ser clássico, acho que a única forma de mudar a situação é com os resultados. Nossa equipe, conquistando pontos, vai voltar a jogar bem”, disse o goleiro tricolor.

Nem por isso, Denis não reconhece a dificuldade em atuar fora de casa, principalmente após a decisão de se ter torcida única em clássicos paulistas “Nunca é bom jogar longe da sua torcida. O mando sempre favorece. É sempre muito bom jogar com a nossa torcida a favor”, lembrou.

Quanto ao resto do time, o zagueiro Rodrigo Caio, mesmo recuperado de lesão na coxa, provavelmente ficará como opção contra o Palmeiras, já que ficou um bom tempo parado por causa do tratamento. Lyanco voltou a treinar na terça-feira, após servir a Seleção Sub-20, e deverá assumir a titularidade no lugar do jogador olímpico. Lugano segue não inspirando muita confiança da comissão técnica.

Com Buffarini suspenso e Bruno machucado, o técnico Ricardo Gomes deve optar por Wesley improvisado na direita, seguindo o que foi feito nos treinamentos durante a semana, com Auro, jogador de ofício da posição, preterido.

Segundo o comandante, Mena e Cueva chegam na quarta-feira, pois defenderão suas respectivas seleções, Chile e Peru, ainda na noite desta terça pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Diante disso, Luiz Araújo ganha oportunidade, assim como João Schimidt, que fechará o meio de campo ao lado de Hudson e Thiago Mendes. Na frente, Kelvin e Chavez são as esperanças de gol do São Paulo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 7 de setembro de 2016, quarta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (Fifa-SC)

Assistentes: Nadine Schramm Camara Bastos (Fifa-SC) e Helton Nunes (Fifa-SC)

PALMEIRAS: Jaílson; Jean, Yerry Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés (Gabriel) e Cleiton Xavier; Erik, Rafael Marques (Gabriel Jesus ou Róger Guedes) e Dudu

Técnico: Cuca

SÃO PAULO: Denis; Wesley, Maicon, Lyanco (Rodrigo Caio) e Carlinhos; Hudson, Thiago Mendes, João Schimidt e Luiz Araújo; Kelvin e Chavez

Técnico: Ricardo Gomes

Histórico do confronto no Campeonato Brasileiro

(Unificado de 1959 a 2016) x JOGOS (61) 19 vitórias 28 empates 14 vitórias GOLS (140) 74 gols 66 gols Uma vitória marcante de cada time São Paulo 0 x 4 Palmeiras

8 de março de 1992

Campeonato Brasileiro – 1ª Fase

Local: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Oscar Roberto Godói (SP)

Renda: Cr$ 98.131.000,00

Público: 20.947

São Paulo: Zetti, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Nelsinho; Sidnei, Palhinha e Raí; Macedo (Catê), Gilmar (Suélio) e Elivélton. Técnico: Telê Santana.

Palmeiras: Carlos, Marques, Tonhão, Andrei e Dida; César Sampaio, Daniel Frasson e Edu Marangon; Jorginho, Evair (Amaral) e Luís Henrique. Técnico: Nelsinho Baptista.

Gols: Evair 23’, Andrei 27’ e Edu Marangon 34’ do 1º tempo; Evair 12’ do 2º tempo.

Cartão Amarelo: Sidnei, Dida, Suélio, Ronaldão, Marques, Luís Henrique e Daniel Frasson. São Paulo 4 x 1 Palmeiras

24 de maio de 2006

Campeonato Brasileiro – pontos corridos

Local: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon

Renda: não divulgada

Público: : 7.861.

São Paulo: Bosco; André Dias, Diego Lugano e Edcarlos; Leandro, Mineiro, Josué (Ramalho), Danilo e Júnior; Alex Dias e Ricardo Oliveira (Lenilson). Técnico: Muricy Ramalho.

Palmeiras: Sérgio; Ilsinho, Leonardo Silva, Thiago Gomes e Márcio Careca; Alceu, Francis, Paulo Baier (Michael) e Wendel; Muñoz (Washington) e Enílton. Técnico: Tite.

Gols: Márcio Careca (contra) 5’, Márcio Careca 39’ do 1º tempo; Ricardo Oliveira 7’, Ricardo Oliveira 11’ e Alex Dias 37’ do 2º tempo.

* Especial para a Gazeta Esportiva

