Líder, Cuca discorda de críticas ao Palmeiras: “Não tem oscilação”

O Palmeiras encarou no começo do segundo turno uma sequência de jogos considerada a mais complicada na campanha pelo nono título brasileiro da equipe. Satisfeito com o desempenho da equipe na seis rodadas disputadas até então, o comandante rebateu as críticas após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, dentro de casa, e negou que a equipe tenha oscilado diante das maiores dificuldades na competição.

“Vi muita gente falando que a equipe deu uma oscilada, mas não tem oscilação, não. Está dentro de um contexto, de um planejamento, é natural que tenha alguns empates dentro da competição, até derrota. Tomara que ela não aconteça mais até o final. Mas, se vier, vamos administrar. O importante é o resultado final”, avaliou o comandante, em entrevista concedida após treino realizado na cidade de Atibaia, explicando seu ponto de vista.

“Todo jogo é (um teste de fogo). Essa sequência atual é muito dura. Atlético-PR na Baixada, Fluminense fora, depois clássico contra o São Paulo. Depois Grêmio, aí pega o Flamengo. É natural que essas coisas aconteçam”, apontou. Até o momento, o time tem o mesmo número de pontos conquistados na mesma sequência do primeiro turno, mas com uma vitória a menos.

Naquela ocasião, o time do Palestra Itália estreou goleando o Atlético-PR dentro de casa, perdeu para a Ponte Preta fora de casa, derrotou o Flu como anfitrião e depois perdeu para o São Paulo no Morumbi. Na sequência, porém, iniciou uma forte reação derrotando o Grêmio por 4 a 3 no estádio do Pacaembu e vencendo o Flamengo por 2 a 1, em Brasília.

“Mostrei para eles o outro lado. Poderíamos ter tido um resultado pior. Se vira, vão dizer que o Palmeiras é o time da virada, da raça, tudo em função de um lance. Não podemos trazer isso para nós. Temos que ter a consciência de que pode melhorar na parte técnica, jogar mais na parte tática, mas que as coisas para nós estão muito boas”, explicou, revelando o teor da conversa que teve com os atletas no “retiro” de dois dias no interior paulista.

“Faltam 13 rodadas, e a gente luta por oito vitórias, em um campeonato difícil, jogando seis partidas em casa. Tudo pode acontecer, você pode perder essa liderança em um momento, mas ela ficar muito próxima e voltar em outro momento. Temos que estar preparados para isso”, concluiu.

