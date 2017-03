Lesionados, Moisés e Thiago Martins enviam mensagens de incentivo

Lesionados, o zagueiro Thiago Martins e o meio-campista Moisés não viajaram com o elenco palmeirense para a Argentina, sede do confronto com o Atlético Tucumán às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira. De longe, os dois enviaram mensagens de incentivo aos companheiros antes da estreia na Copa Libertadores.

Em um recente jogo-treino contra o Jabaquara, durante disputa de bola, Thiago Martins sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Com lesão no ligamento cruzado anterior, o jovem zagueiro precisará de aproximadamente seis meses para retornar aos campos normalmente.

“Já estou pronto para fazer a cirurgia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aqui e tenho certeza que aí vai dar tudo certo também. Que Deus abençoe vocês. Estou na torcida, vou acompanhar o jogo e, se Deus quiser, com um belíssimo resultado. Força, vontade e determinação, que é tudo nosso”, disse Thiago Martins em vídeo publicado pelo Palmeiras no Twitter.

Moisés, por sua vez, sentiu o joelho esquerdo durante o confronto com o Linense, pelo Campeonato Paulista. Após dividida com Zé Antônio, ele rompeu os ligamentos cruzado anterior e colateral medial, precisando de cerca de seis meses para retomar as atividades.

“Passando aqui para desejar uma grande estreia, que vocês façam um grande jogo e se divirtam. Aproveitem esse momento, deem o melhor, porque é uma oportunidade que poucos têm e Deus está dando essa benção a vocês. A gente vai estar na torcida”, declarou o meio-campista.