Leila Pereira une “rivais” e celebra vitória suada do Palmeiras

Leila Pereira, presidente da Crefisa, principal patrocinadora do Palmeiras, compareceu ao Palestra Itália na vitória do Verdão sobre o Jorge Wilstermann pela fase de grupos da Libertadores, na última quarta-feira, e registrou momentos da dramática noite para os alviverdes, que precisaram de gol no último lance para triunfar por 1 a 0.

Visitas ilustres no camarote da Crefisa. . @caiobaribeiro e @edmundosouza10 . Deram sorte ao Palmeiras. . Boa quinta pra todo mundo. Uma publicação compartilhada por Leila Pereira Conselheira (@leilapereiraconselheira) em Mar 16, 2017 às 4:22 PDT

A mandatária da empresa que vem investindo no Alviverde tirou foto com dois ex-jogadores, hoje comentaristas de canais de televisão: Edmundo, ídolo do Palmeiras, e Caio Ribeiro, que teve sua passagem mais marcante no futebol brasileiro pelo rival São Paulo. “Visitas ilustres no camarote da Crefisa”, escreveu.

Leila também postou vídeo no qual vibra, junto com toda a torcida do Verdão, com o triunfo, conquistado com gol aos 50 minutos do segundo tempo, marcado pelo zagueiro Mina. “É assim. Até o fim. Festa no Allianz. Palmeiras 1 a 0, Mina”, diz a legenda.

Com a vitória sobre o Jorge Wilstermann, o time de Eduardo Baptista assumiu a ponta do grupo 5 da Libertadores, com quatro pontos em duas partidas. O próximo compromisso dos paulistas na competição é no dia 12 de abril, novamente no Palestra Itália, diante do Peñarol-URU.