Leila Pereira lança candidatura ao Conselho com show da Mancha Verde

Leila Pereira, proprietária da CrefisaFAM, empresas que patrocinam o Palmeiras, planeja participar das próximas eleições para o Conselho Deliberativo do clube. O lançamento oficial da candidatura contará com um show da escola de samba Mancha Verde.

O evento será realizado no próximo dia 1º de fevereiro, uma quarta-feira, em um hotel da capital paulista. A escola de samba Mancha Verde, integrante do Grupo Especial em São Paulo, é ligada à Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, rompida com o ex-presidente Paulo Nobre.

Em um de seus últimos atos como presidente, Nobre tentou impugnar a candidatura de Leila Pereira, alegando que ela não tem o tempo mínimo exigido como associada para se candidatar ao Conselho Deliberativo. A tendência é que Maurício Galiotte, atual mandatário, chancele a participação da executiva no pleito.

Leila Pereira e o marido José Roberto Lamacchia integram a chapa “Palmeiras Forte”, encabeçada pelo ex-presidente Mustafá Contursi, que garante a legalidade da candidatura da executiva. Como a eleição é no sistema proporcional, o casal, cotado para receber muitos votos, pode contribuir com a eleição de outros membros do grupo.

O contrato de patrocínio entre Palmeiras e Crefisa/FAM venceu no último sábado, mas o acordo prevê um período de um mês adicional para as partes negociarem a renovação. Maurício Galiotte tem boa relação com os proprietários da empresas e deve anunciar a prorrogação da parceria após as eleições do Conselho Deliberativo, marcadas para 11 de fevereiro.

Nos primeiros dias de sua gestão, Galiotte vem se afastando do mentor Paulo Nobre e ambos já não se falam. A proximidade com Leila Pereira e com a principal torcida organizada do Palmeiras são sinais da ruptura entre os dois.