Keno faz dois e Palmeiras goleia Barbarense no primeiro jogo-treino

O Palmeiras realizou nesta quarta-feira, na Academia de Futebol, seu primeiro jogo-treino do ano, com direito a goleada por 4 a 0 sobre o União Barbarense. O destaque da goleada, que foi disputada em três tempos de 35 minutos, ficou por conta do atacante Keno, autor de dois gols na segunda parte. Felipe Melo, por sua vez, participou junto com o time titular na etapa inicial e parece aos poucos se estabelecer na equipe.

O primeiro time que foi a campo teve Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Roger Guedes, Tche Tche, Michel Bastos e Dudu; Alecsandro. Composta na maior parte por jogadores que já estavam no elenco campeão do Brasileiro no ano passado, ainda retomando o ritmo, a equipe tomou alguns sustos do adversário e viu Felipe Melo mostrar bastante vigor físico.

Bastante participativo, ele orientou os companheiros e dividiu duas bolas em que parecia jogar Libertadores. Os primeiros 35 minutos terminaram 1 a 0 para a equipe, com gol contra do volante Eduardo Eré após escanteio cobrado por Jean. Moisés, que entraria na vaga de Michel Bastos, realizou um trabalho específico para retomar a melhor condição física. O meia Rafael Marques, o colombiano Mina e o venezuelano Guerra também não participaram, ficando apenas na parte interna da Academia.

O time de melhor aproveitamento da tarde foi o segundo, que teve Jailson; Fabiano, Dracena, Vitor Hugo e Egidio; Arouca; Erik, Vitinho, Raphael Veiga e Keno; Barrios. Bastante superior ao adversário, a equipe contou com boas atuações do meia Vitinho, do lateral direito Fabiano e, principalmente, do atacante Keno, autor dos dois gols no tempo.

O primeiro veio quando Vitinho abriu a bola na direita para Fabiano e o lateral cruzou para a cabeçada do ex-Santa Cruz. Pouco depois, a joia palmeirense carregou a bola por alguns metros, de costas para a marcação. Até que, perto da lateral, deu lindo rolinho, arrancando alguns gritos de incentivo dos companheiros. “É isso, garoto”, parabenizou Arouca.

Mantendo o ritmo intenso e as divididas apresentadas na primeira parte, o time ampliou pouco antes do fim. Em nova investida de Fabiano, o lateral chegou até a pequena área e cruzou para trás. Keno dominou, deixou um zagueiro no chão e bateu no canto, sem chances para o goleiro.

Já com o resultado definido, mas com o atacante Willian fazendo sua primeira participação com a camisa do clube, a terceira formação do técnico Eduardo Baptista, recheada de garotos da base, teve Vinicius; Mailton, Vitão, Augusto e Matheus Bahia; Thiago Santos; Leo Passos, Rodrigo, Hyoran e Bernardo; Willian.

Bem fisicamente, o “Bigode” movimentou-se bastante na frente, caindo principalmente para o lado direito, e teve participação no gol do meia Bernardo, cria do sub-17 palmeirense. Na ocasião, recebeu na lateral, tocou para Hyoran e viu o meia limpar a marcação antes de rolar para o garoto. Livre, na entrada da área, Bernardo ajeitou, jogou para a perna esquerda e chutou cruzado para decretar o 4 a 0.

Além do União, o time alviverde ainda vai encarar a Chapecoense, neste sábado, na Arena Condá, e a Ponte Preta, no dia 29, no Palestra Itália. Serão os dois amistosos antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 5 de fevereiro, domingo, contra o Botafogo-SP, também no Palestra.