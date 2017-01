Jogo entre Linense e Palmeiras pelo Paulista será em Araraquara

Sob o comando do técnico Eduardo Baptista, o Palmeiras se prepara na Academia de Futebol para a disputa do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, foi confirmada a mudança de local do confronto do time alviverde com o Linense, a ser disputado na cidade de Araraquara.

A princípio, a partida, válida pela quarta rodada do torneio estadial, seria realizada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. A pedido do clube mandante, o jogo acabou remarcado para a Arena da Fonte, em Araraquara, a partir das 17 horas (de Brasília) do dia 19 de fevereiro.

O Palmeiras estreia no Paulistão diante do Botafogo-SP, no Estádio Palestra Itália, às 17 horas do próximo dia 5 de fevereiro, um domingo. O clube alviverde foi derrotado pelo Santos na final da edição de 2015 e não ganha o título paulista desde 2008.