Jogo de pôquer diverte o sábado à noite de jogadores do Palmeiras

O elenco do Palmeiras trabalha duro na pré-temporada de 2017, mas também tem momentos de diversão. Na concentração, os atletas passaram o sábado à noite em um descontraído jogo de pôquer na Academia de Futebol, como postou o lateral esquerdo Egídio em suas redes sociais.

Participaram do carteado, além do próprio Egídio, o zagueiro Vitor Hugo, os meio-campistas Rodrigo, Arouca, Michel Bastos, Moisés, Hyoran e Rafael Marques e o atacante Alecsandro, além de funcionários do clube.

“Rapaziada mais do que unida para 2017”, destacou Egídio, exaltando o clima de trabalho do atual campeão brasileiro.