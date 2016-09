Jesus se diz triste por empate, admite erros e garante que estava 100%

Dúvida na escalação do Palmeiras até horas antes de o jogo contra o Flamengo começar, em função de uma lesão muscular na coxa esquerda, o atacante Gabriel Jesus foi protagonista no duelo entre o líder e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Marcou um gol, desperdiçou outros e, ao final da partida desta quarta-feira, no Palestra Itália, lamentou o empate por 1 a 1.

“Fico triste pelo resultado e mais ainda pelas minhas finalizações. Não posso perder gols. Dava para ter rolado a bola para os meus companheiros, mas não vi que eles estavam ali. Não tenho vaidade”, defendeu-se Jesus, que voltou ao tema até quando falava sobre o belo gol que marcou em chute rasteiro da entrada da área. “Foi um lance meio complicado. Não costumo arriscar dali. Mas, em outras jogadas, eu poderia ter tocado a bola e finalizei. Estou fazendo mais isso, chutando. Pequei, acontece. Não foi por vaidade”, repetiu.

Seja como for, Gabriel Jesus foi importante para o Palmeiras se manter na liderança do Brasileiro. A sua equipe havia sofrido um gol do ex-meia palmeirense Alan Patrick e, com um jogador a mais em campo (o volante Márcio Araújo tinha sido expulso), esforçou-se bastante para chegar à igualdade no placar e aos 47 pontos ganhos na tabela, contra 46 do Flamengo.

Jesus, no entanto, quase não esteve em campo. O desfalque do jogador era dado como certo em função da lesão sofrida diante do Grêmio, na rodada passada. “Joguei 100%”, ele garantiu. “Se não estivesse 100%, não estaria em campo. Não adianta forçar. No gol, até vim abraçar os fisioterapeutas porque eles e todos do departamento médico me ajudaram bastante. Devo muito a eles por terem me deixado 100% para hoje”, agradeceu.

Além dos torcedores do Palmeiras, quem também pôde ver de perto mais atuação de Gabriel Jesus foi o técnico Tite, da Seleção Brasileira, que foi ao Palestra Itália para assistir à partida. “Fico muito feliz por ele ter estado aqui e por me elogiar. É um excelente treinador, um dos maiores do Brasil. Mas a minha cabeça agora está focada só no Palmeiras. Quando eu for para a Seleção, o foco será só na Seleção”, avisou o futuro atacante do Manchester City, da Inglaterra.

Recomendado para você