Jesus brinca com disposição para jogar: “Aguento mais uns 90 minutos”

Com dois jogos disputados em dois dias, o atacante Gabriel Jesus admitiu que se sentia desgastado após participar do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira, ao deixar o Palestra Itália. Mas não a ponto de achar graça do seu empenho para contribuir com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro mesmo após atuar pela Seleção Brasileira.

“Estou um pouco cansado. Acho que aguento mais uns 90 minutos”, brincou Gabriel Jesus, que, no dia anterior, havia defendido a Seleção no triunfo também por 2 a 1 sobre a Colômbia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O presidente Paulo Nobre cedeu o seu jatinho para trazer o atacante de Manaus a São Paulo a tempo do clássico contra o São Paulo.

“Tudo é conversado. Não decido nada sozinho. Antes de eu ir para lá, isso já estava sendo armado. Fico muito contente de ver que a comissão e o clube contam muito comigo. Isso é bacana demais”, disse.

Jesus ainda aproveitou o assunto para enaltecer o seu próprio comprometimento. A revelação palmeirense já está vendida ao Manchester City, da Inglaterra, para onde irá em 2017, porém tem esbanjado disposição para tentar se despedir do Brasil com a conquista do título nacional de pontos corridos.

“Vou fazer tudo o que puder para ajudar, porque tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras. Pô, vi como estava me sentindo e pensei que dava para jogar hoje. A gente achou melhor começar no banco e entrar quando a equipe estivesse precisando. Fiquei muito feliz por ajudar de alguma forma”, comentou Jesus, que passou em branco desta vez. “Não contribuí com gols, mas dei um pouquinho de sorte”, sorriu novamente.

Gabriel Jesus agora está livre para continuar a colaborar com a boa campanha palmeirense no Campeonato Brasileiro. Ao menos, até a próxima convocação. “Antes, o meu foco estava na Seleção. Agora, o foco é só aqui. Se for chamado novamente, vou ficar feliz e ver o que fazer”, postergou.

