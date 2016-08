Jean vê elenco alviverde capaz de brigar por Brasileiro e Copa do Brasil

Vídeos destaque Líder no Brasileiro, Verdão foca em confronto da Copa do Brasil

Dono da primeira colocação no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deixa o torneio temporariamente em segundo plano para iniciar a defesa de seu título na Copa do Brasil contra o Botafogo-PB. Otimista, Jean acredita que o elenco alviverde tem condições para brigar pelos dois títulos.

A 16 rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca estima que o Palmeiras precisa de aproximadamente mais 30 pontos para conquistar o título. Na Copa do Brasil, o time alviverde estreia diretamente nas oitavas de final às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, no Palestra Itália.

“Acho que nosso elenco é capacitado para brigar pelo título nas duas competições. Na quarta-feira, começa uma nova etapa para nós. É um adversário difícil e que vai dar trabalho, mas, pelo que futebol que vem demonstrando, o Palmeiras tem totais condições de se classificar”, apostou Jean.

Embora acredite que o clube possa brigar pelo título dos dois torneios, Jean prioriza a busca pelo Brasileiro, campeonato que o Palmeiras não ganha desde a temporada de 1994. Diante do Botafogo-PB, os atletas com maior desgaste físico podem ser poupados por Cuca.

“A gente tem que se planejar, principalmente a comissão técnica, para que um (campeonato) não venha a atrapalhar o outro. Nosso maior objetivo, sem dúvida, é o Brasileiro. É agora que se mostra a força do elenco e temos jogadores capazes de entrar para dar sequência”, declarou Jean, preocupado com o jejum do clube no torneio.

“O futebol brasileiro é um dos mais disputados do mundo, mas o Palmeiras não pode passar tanto assim sem ganhar. Acaba ficando incômodo. Vamos fazer de tudo para o clube não complete 23 anos esperando esse título de expressão”, declarou o jogador.

Após patinar no início da gestão do técnico Cuca, eliminado na semifinal do Campeonato Paulista e na primeira fase da Libertadores, o Palmeiras engrenou. Jean, autor de um dos gols na vitória sobre o Fluminense, está animado com o futebol apresentado pela equipe antes da estreia na Copa do Brasil.

“O Palmeiras criou um elenco forte, mas no começo do ano não estava dando liga. Após a chegada do Cuca, deu liga, com as peças ideais para cada posição. O time está vencendo e convencendo. Acho que vem bem preparado para manter o nível”, afirmou Jean.

