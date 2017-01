Jean relata Felipe Melo sério em primeiro dia de trabalho no Palmeiras

O volante Felipe Melo, principal contratação do Palmeiras para 2017, viveu seu primeiro dia de trabalho na Academia de Futebol na última sexta-feira. De acordo com o lateral direito Jean, o meio-campista adotou uma postura séria no primeiro contato com o elenco.

Seguido por milhões de internautas em redes sociais, Felipe Melo vem interagindo de maneira bem-humorada com torcedores do Palmeiras desde que o interesse do clube em sua contratação foi noticiado. Durante o primeiro dia na Academia de Futebol, porém, ele deixou as brincadeiras de lado.

“O Felipe chegou um pouco sério. É normal, todo o mundo quando chega em um clube vem mais sério, mais centrado. Mas já mostrou que é um jogador que se comunica muito bem, que conversa e trata bem a todos”, afirmou Jean sobre o novo companheiro.

O técnico Eduardo Baptista usou Felipe Melo durante o treino tático realizado à tarde na Academia de Futebol. Aos 33 anos de idade, o volante mostrou qualidade no passe e, apesar de ser novato no Palmeiras, não hesitou em orientar os companheiros dentro de campo.

“Aos poucos, ele pode se soltar e mostrar o lado brincalhão, mas, às vezes, nem tudo que parece é. Acho que tende a ser um cara mais sério e que sempre trabalha muito. É muito legal que o Palmeiras tenha contratado o Felipe Melo”, opinou Jean.

Com passagens por clubes como Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Juventus e Inter de Milão, Felipe Melo foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2010. O experiente volante assinou contrato válido por três temporadas com a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Felipe Melo é uma das oito contratações do clube alviverde para 2017. O zagueiro Antônio Carlos, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos e os atacantes Willian e Keno também foram anunciados pelo atual campeão brasileiro.