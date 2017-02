Jean pede para elenco deixar críticas ao Palmeiras “da porta para fora”

As primeiras críticas da torcida do Palmeiras ao trabalho do técnico Eduardo Baptista não passarão dos portões da Academia de Futebol. Segundo o lateral direito Jean, o grupo de jogadores dará todo o respaldo necessário para o treinador implementar sua filosofia de trabalho na equipe.

Um grupo de torcedores chegou a pedir a volta do técnico Cuca durante a derrota por 1 a 0 para o Ituano, no domingo. Ao cobrar paciência da torcida, Jean ressaltou que o time não alcançou o auge da forma física para corresponder aos pedidos táticos do atual comandante.

“A cobrança é natural, embora este seja o segundo jogo que fazemos em uma competição. Jogamos amistosos contra equipes que tinham o mesmo tempo de trabalho que a gente. No Paulista foram partidas contra times que já vinham trabalhando há mais tempo. Eles têm uma vantagem na parte física”, afirmou.

“É natural vir a pressão do lado de fora, mas precisamos manter a tranquilidade e saber que o trabalho está sendo muito bem feito. Aos poucos vamos assimilar as ideias do professor Eduardo e colocá-las em prática. A tendência é crescer nos próximos jogos”, acrescentou.

Jean também chamou atenção para o aproveitamento ruim do ataque. A equipe tem criado chances claras de gol, mas está pecando na hora de finalizar. Os erros de conclusão ficaram evidentes nos primeiros 45 minutos do empate por 1 a 1 com a Ponte Preta, em amistoso da pré-temporada, e na derrota para o Ituano.

“Vamos deixar as críticas da porta para fora. É preciso assimilar o que é bom e ver nossos erros. Dificilmente faremos um jogo perfeito, mas estamos criando as chances no início das partidas. Não importa contra quem o Palmeiras está jogando. Se não fizer o gol, o time rival cresce e ganha confiança. Aí fica mais difícil”, avaliou Jean.

“A equipe precisa fazer os gols, deixar o resto da porta para fora e esperar. É o começo de um trabalho, então fica difícil ter um resultado tão rápido assim. Vamos tentar assimilar da melhor maneira possível. Será difícil ter tempo para treinar, então vamos ter que acertar mais na base da conversa”, prosseguiu.

A próxima partida do Palmeiras no Campeonato Paulista será nesta quinta-feira, contra o São Bernardo, no Palestrá Itália. Com três pontos somados, o time ocupa a terceira colocação do Grupo C, atrás de Santo André e Novorizontino.