Jean aprova treinos intensos de Eduardo Baptista na pré-temporada

O ritmo de trabalho foi intenso durante a primeira semana de pré-temporada do Palmeiras. O volante Jean, comandado por Eduardo Baptista no Fluminense, aprova a medida e espera que o esforço seja recompensado com um bom começo no Campeonato Paulista.

“Está sendo bastante intenso. Mas esse é o momento de dar aquele gás a mais para começar o ano bem. É muito importante manter uma pegada legal nos primeiros dias, porque vai nos dar uma base firme para aguentar a carga das partidas que estão por vir durante o ano inteiro”, declarou o lateral direito.

Em seu primeiro compromisso na temporada, marcado para o dia 21 de janeiro, o Palmeiras disputa um amistoso beneficente contra a Chapecoense, na Arena Condá. No dia 29, enfrenta a Ponte Preta, no Palestra Itália. Para Jean, o grau de exigência de Eduardo Baptista não é novidade.

“Quando os jogadores estão bem fisicamente, ele gosta de trabalhar bem intenso mesmo. É claro que, durante os campeonatos, tudo acontece de acordo com a condição física de cada um. É um técnico que cobra muita concentração para que possamos entender o que é proposto”, afirmou Jean.

A primeira partida oficial do Palmeiras na temporada de 2017 está marcada para as 17 horas (de Brasília) do dia 5 de fevereiro, um domingo. Na estreia pelo Campeonato Paulista, o time comandado pelo técnico Eduardo Baptista enfrenta o Botafogo-SP, no Palestra Itália.

Durante a pré-temporada, realizada na Academia de Futebol, o técnico pode estudar a melhor formação após a chegada de oito reforços. São eles o zagueiro Antônio Carlos, o volante Felipe Melo, os meias Raphael Veiga, Hyoran, Alejandro Guerra e Michel Bastos e os atacantes Willian e Keno.

Diferentemente do que fez nos últimos anos, o Palmeiras vem realizando a pré-temporada na própria Academia de Futebol, equipada com o Centro de Excelência. O elenco palestrino ganha folga na tarde deste domingo e retoma as atividades já na manhã de segunda-feira.