Jailson ignora “choro” do Fluminense e se diz abençoado com atuações

O goleiro Jailson voltou a se destacar vestindo a camisa do Palmeiras. Ovacionado pela torcida na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, o arqueiro disse que se sente abençoado por ter conquistado a confiança no time em um curto espaço de tempo. Ele também procurou ignorar as reclamações que os rivais fizeram sobre a arbitragem e afirmou estar focado apenas na campanha alviverde.

Após o apito final, os meias Tchê Tchê e Cícero se estranharam e precisaram ser separados pelos companheiros. Outros atletas do Fluminense também se incomodaram com a atuação da arbitragem e cercaram o juiz Ricardo Marques Ribeiro para reclamar. Não houve, no entanto, nenhuma polêmica durante a partida que pudesse comprometer o resultado.

“Quando um time perde, sabemos que vão chorar e tentar colocar a culpa no árbitro. Procuro fazer meu trabalho dentro de campo e ficar apenas nisso”, disse Jailson, que praticou defesas seguras quando foi exigido. Ao menos duas intervenções do goleiro tiveram um grau de dificuldade elevado.

“Foi um jogo maravilhoso. Foi mais uma partida para ficar marcada na memória. Eu sei que não é fácil substituir o Prass, uma excelente pessoa e um grande profissional. Preciso ter humildade e continuar o trabalho. Dedico essa vitória ao Oscar [Rodriguez], excelente treinador de goleiros [do Palmeiras]. Estamos de parabéns”, disse o goleiro.

Questionado se só não havia “feito chover” durante a partida, Jailson disse que a caminhada no Palmeiras tem sido uma “bênção”. “Estamos trabalhando e seguimos pelo caminho certo. O alvoroço eu deixo para a torcida. Temos um excelente elenco e se Deus quiser vamos sair com esse título no final do ano”, afirmou.

Cuca – Ao conceder entrevista coletiva, o técnico Cuca voltou a elogiar Jailson e declarou ter encontrado o substituto definitivo do goleiro Fernando Prass. “Tomara que ele continue assim quando for exigido. Hoje não teve uma grande sequência de defesas, mas foi preciso quando era necessário e salvou duas bolas perigosas”, declarou.

