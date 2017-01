Já classificado, Palmeiras pega Ferroviária por liderança do grupo

O Palmeiras já conseguiu a classificação antecipada à próxima fase da Copa São Paulo. Às 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio da Fonte Luminosa, o time alviverde encara a Ferroviária e precisa apenas de um empate para garantir a liderança do Grupo 7.

Com 100% de aproveitamento, a equipe figura na primeira posição da chave. A Ferroviária tem quatro pontos e entrará em campo já sabendo do que precisa para se classificar, uma vez que Villa Nova-MG e Paranoá se enfrentam na preliminar da arena da Fonte.

“Temos atletas jovens e é normal apresentar alguma instabilidade. É conversando e aumentando o ritmo de jogo que eles vão conseguir se soltar mais para apresentar uma constância maior”, afirmou o técnico João Burse, responsável pela equipe sub-20 palestrina.

Nas primeiras rodadas do tradicional torneio dedicado aos juniores, o Palmeiras teve trabalho para ganhar por 3 a 2 de Paranoá e Villa Nova-MG. O time alviverde mostrou poder de fogo e articulou várias jogadas de ataque, mas sofreu pela vulnerabilidade da defesa.

“Temos uma mescla de atletas mais experientes, com passagem pelo profissional, que estão passando tranquilidade para que os mais jovens se soltem mais”, disse Burse em alusão a nomes como o goleiro Daniel Fuzato e o zagueiro Augusto. “Para alguns é a primeira Copinha, eles precisam vivenciar isso”, completou.

No triunfo sobre o Villa Nova-MG, resultado que garantiu a classificação antecipada do Palmeiras, o destaque foi Gabriel Barbosa, autor de dois gols. Com porte de centroavante clássico, o jovem de 1,95m valoriza a chance de seguir à próxima fase na liderança do grupo.

“Vamos para a próxima partida focados em tentar avançar em primeiro. Fico muito feliz de receber essa oportunidade e ainda mais por ter conseguido marcar os dois gols. A Copa São Paulo é uma competição importante, nos dá muita visibilidade e isso nos deixa ainda mais motivados em conseguir fazer um bom papel”, afirmou.