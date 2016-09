Invicto em série decisiva, Cuca se preocupa com rivais menores

Next

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, alcançada na tarde deste sábado, o Palmeiras encerrou em Itaquera uma série considerada decisiva para suas pretensões no Campeonato Brasileiro. Cauteloso, o técnico Cuca agora passa a se preocupar jogos teoricamente mais fáceis.

O Palmeiras passou sem derrotas contra Fluminense (2 x 0), São Paulo (2 x 1), Grêmio (0 x 0), Flamengo (1 x 1) e Corinthians (2 x 0). Na série de cinco partidas, o time alviverde conquistou 11 de 15 pontos possíveis, alcançando índice de 73,3% de aproveitamento.

“Na verdade, falavam que seria uma sequência muito dura, com clássicos e jogos fora de casa. Nós passamos bem por essa fase, mas é um engano pensar que em um torneio como o Campeonato Brasileiro os jogos grandes são os mais difíceis”, disse Cuca.

Às 19h30 (de Brasília) de quarta-feira, provavelmente com uma equipe alternativa, o Palmeiras visita o Botafogo-PB na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em seguida, pelo Brasileiro, enfrenta Coritiba, Santa Cruz, América-MG, Cruzeiro, Figueirense e Sport, todos ameaçados pelo rebaixamento.

“Nos jogos grandes, você consegue mobilizar e atingir um nível de concentração muito alto. Nas partidas menores, entre aspas, a cobrança e a exigência são maiores, mas às vezes não há tanta concentração, por mais que você trabalhe. Precisamos buscar concentração jogo a jogo”, declarou Cuca.

Na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas do próximo sábado, o Palmeiras enfrenta o Coritiba, no Estádio Palestra Itália. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Gabriel desfalca o time. Já o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Gabriel voltam a ficar à disposição após gancho.

“O torcedor pensa que não pode perder, mas vai combinar com o Santa Cruz e com o Coritiba. Vamos ver se eles não vão jogar a vida. Esses jogos são mais difíceis e o torcedor tem que nos ajudar”, disse Cuca. “Faltam 12 rodadas e temos que ganhar sete ou oito para ficar com o título”, completou.

Veja resultados do Palmeiras nos últimos cinco jogos:

Fluminense 0 x 2 Palmeiras

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

Grêmio 0 x 0 Palmeiras

Palmeiras 1 x 1 Flamengo

Corinthians 0 x 2 Palmeiras

