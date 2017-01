Inter de Milão libera, e anúncio de Felipe Melo depende do Palmeiras

O Palmeiras deve anunciar sua sexta contratação para a temporada de 2017 ainda nesta terça-feira. O volante Felipe Melo, já liberado pela Inter de Milão, está a detalhes de fechar com o time alviverde e pode ser confirmado oficialmente nas próximas horas.

Felipe Melo estava de férias em Paraty e já viajou a São Paulo para tratar do novo contrato com o Palmeiras. Por meio da Internet, ele postou um vídeo enquanto sobrevoava a capital paulista. “Selva de pedra”, comentou o atleta ao ver a cidade de cima.

O empresário José Rodriguez conduziu as tratativas com a Inter de Milão, já que o atleta tinha contrato até junho de 2017. Com o desejo de reduzir sua folha salarial, o time italiano não dificultou a liberação, uma vez que Felipe Melo vinha sendo pouco utilizado (participou de apenas 10 jogos na temporada, com uma expulsão).

De acordo com a assessoria de imprensa do meio-campista, as tratativas com a Inter de Milão foram positivas, e o anúncio passou a depender do Palmeiras. Hoje com 33 anos, o volante é desejo antigo de grandes clubes brasileiros, como Flamengo e São Paulo.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Felipe Melo disputou a Copa do Mundo 2010 pela Seleção Brasileira como titular do técnico Dunga. Antes de ser contratado pela Inter de Milão, o volante defendeu clubes como Cruzeiro, Grêmio, Juventus e Fiorentina.

Após ver o Palmeiras eliminado logo na primeira fase da edição de 2016 da Copa Libertadores, o diretor de futebol Alexandre Mattos deseja mudar o perfil do elenco. As chegadas dos experientes Felipe Melo, Alejandro Guerra (ex-Atlético Nacional) e Michel Bastos (ex-São Paulo) estão neste contexto.

O clube alviverde, atual campeão brasileiro, também já anunciou oficialmente o atacante Keno (ex-Santa Cruz) e os meio-campistas Hyoran (ex-Chapecoense) e Raphael Veiga (ex-Coritiba). Como técnico, Eduardo Baptista foi contratado para substituir Cuca.