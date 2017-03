Inspirado na Europa, gramado do Palestra é retirado para shows

Com shows do cantor canadense Justin Bieber nos dois primeiros dias de abril e, em seguida, de Elton John e James Taylor no dia 6 do mesmo mês, o gramado do Palestra Itália está sendo retirado antes da montagem dos palcos para os eventos na arena. O procedimento é inspirado no que ocorre na Amsterdam Arena, casa do Ajax, da Holanda.

A remoção do gramado começou após o Palmeiras empatar com o Audax em 2 a 2 no último final de semana. A ideia é que o replantio do gramado comece a ser feito no dia 7 de abril, após a maratona de eventos na arena do atual campeão brasileiro.

O procedimento irá custar à WTorre, empresa que administra o estádio, R$ 300 mil. Na Amsterdam Arena, o procedimentos permite que uma partida seja realizada no local até 24 horas depois do replantio do gramado. No entanto, WTorre e Palmeiras definiram que a prioridade é o jogo do dia 12 de abril, contra o Peñarol, pela Copa Libertadores.

Como resultado da ação tomada pela WTorre, empresa que administra o estádio palmeirense, e dos shows, o Verdão terá que enfrentar o Novorizontino, em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista, no Pacaembu. Além disso, o time alviverde pode perder o seu estádio caso avance para a grande final por causa do show do Sting, no dia 6 de maio.