Imprensa italiana diz que só “mudança improvável” tira Felipe Melo do Verdão

O volante Felipe Melo já é jogador do Palmeiras para a imprensa italiana. A Gazzetta dello Sport, o principal jornal esportivo do país, publicou nesta sexta-feira que só “uma improvável mudança de cenário evitará a despedida” do jogador da Inter de Milão.

O Palmeiras já tem todas as bases do contrato acertadas com Felipe Melo. O jogador só precisa conseguir sua liberação do clube italiano para se transferir gratuitamente para o Verdão.

As tratativas com os italianos estão avançadas. A Inter de Milão quer aliviar a folha salarial e deve concordar com a saída de Felipe Melo. Titular na Copa do Mundo de 2010, ele vem sendo pouco utilizado nesta atual temporada e participou de apenas dez jogos, com uma expulsão.

A Gazzetta dello Sport reportou que o substituto de Felipe Melo na Inter de Milão será o brasileiro Lucas Leiva, que está na reserva do Liverpool. Segundo o jornal, o clube inglês concordou em liberar o empréstimo do jogador para os italianos.

O Verdão oficializou a contratação de quatro atletas para 2017. Chegaram os meias Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga e o atacante Keno. Também foram renovados os contratos do goleiro Jailson, do atacante Alecsandro e do lateral esquerdo Zé Roberto. O volante Gabriel e o lateral Fabiano negociam a permanência.

Além de Felipe Melo, o clube negocia a contratação do lateral direito Samuel Xavier, do Sport, e do meio-campista Michel Bastos, ex-São Paulo. Xavier poderia ser negociado mediante uma troca de jogadores com os pernambucanos, enquanto Bastos chegaria de forma gratuita por ter rescindido contrato com o Tricolor.