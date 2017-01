Hyoran espera reencontro especial em amistoso contra a Chapecoense

O meio-campista Hyoran terá um reencontro especial no próximo sábado. O reforço do Palmeiras deve disputar seu primeiro jogo de futebol desde a tragédia com o avião da Chapecoense. O jogador, que viveu o auge da carreira ao lado das vítimas do acidente, poderá fazer sua estreia pelo clube paulista na Arena Condá.

“Sem dúvidas será muito especial o reencontro. A melhor forma de homenageá-los é jogar com alegria e mostrar o meu futebol. A Chape está demonstrando mais uma vez sua força e está se reerguendo. Com certeza o clube terá um grande futuro”, afirmou o jogador, que não viajava com a Chape por tratar de uma lesão no joelho.

Hyoran foi apresentado com a camisa 28 na última semana. Ele disse que houve sondagens para ficar neste ano na Chapecoense, mas preferiu se transferir ao Palmeiras para ajudar o clube com o dinheiro da negociação. O Verdão pagou R$ 6 milhões pelo meia de 23 anos.

Sob o comando de Eduardo Baptista, Hyoran tem trabalho nas equipes consideradas reservas. Ele diz que está aproveitando os treinos da pré-temporada para mostrar serviço ao treinador e buscar seu espaço no time principal.

“Tudo está sendo ótimo. Fui muito bem recebido pela diretoria, comissão técnica e jogadores. O ambiente é sensacional e a estrutura é ainda melhor. Não é à toa que é o atual campeão brasileiro. Estou feliz por estar aqui em São Paulo e ainda mais por poder atuar em uma equipe como o Palmeiras”, declarou.

A partida entre Palmeiras e Chapecoense terá caráter beneficente. A renda será dividida entre a equipe catarinense e os familiares das 71 vítimas do acidente – entre elas 19 atletas e 24 funcionários do clube. O Verdão, que emprestou três jogadores à Chape (João Pedro, Nathan e Amaral), arcará com todos os custos de locomoção e hospedagem em Chapecó.