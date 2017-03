Hyoran comemora estreia pelo Verdão e quer jogar nas quartas

Apesar de nenhum torcedor do Palmeiras ter comemorado o jogo desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, em virtude do resultado negativo, a partida foi especial para um alviverde. O meia Hyoran entrou no segundo tempo e fez sua estreia pelo Verdão.

“Muito feliz. Venho me preparando há um tempo, trabalhei forte. Me senti bem, entrei tranquilo e agora é dar continuidade e aproveitar as oportunidades que o professor Edu vai me dar”, afirmou o camisa 28.

Hyoran entrou na vaga do capitão Dudu aos 32 minutos do segundo tempo, na partida que precede as quartas de final do Campeonato Paulista. Mirando as decisões, o meio-campista sonha em entrar em campo no mata-mata, mas deixa a decisão nas mãos do técnico Eduardo Baptista.

“Com certeza. Trabalhei forte até agora, ganhei massa, busquei dar meu melhor para quando entrasse, poder ajudar o grupo. Nas fases finais, seu puder jogar, vai ser ainda melhor. Mas é deixar nas mãos do Edu, que ele vai decidir o que é melhor para o grupo”, completou.

Por fim, Hyoran comentou sobre a chance de gol que teve, já nos acréscimos da partida. Em bela trama com Keno e Róger Guedes, o meia ficou de frente para Aranha e bateu cruzado, mas o goleiro fez uma defesa espetacular.

“Foi por pouco. Foi uma ótima defesa do Aranha, que pegou bem ela, mas está bom”, concluiu.

Neste final de semana, o Palmeiras começa sua série de decisões, contra o Novorizontino, em local e data ainda não definidos. Já a Ponte Preta encara o Santos na Vila Belmiro, também sem definição de dia e horário. Nesta quinta-feira, a Federação Paulista de Futebol definirá os confrontos.