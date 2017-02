Guerra prefere jogar pelo meio e tem receio de contato físico

Alejandro Guerra, apresentado pelo Palmeiras na quinta-feira, é capaz de atuar em diferentes posições do ataque. Em sua primeira entrevista como jogador palestrino, o venezuelano manifestou a preferência de atuar como meia centralizado e admitiu certo receio com o contato físico do futebol brasileiro.

“Já trabalhei com o grupo e, pouco a pouco, estou me adaptando. O professor vem me usando pelo meio, porque é a posição em que me sinto mais cômodo”, disse o atleta, capaz de atuar também pelas beiradas e até como falso 9. “O jogador de hoje precisa ter o atrevimento de atuar em diferentes posições”, afirmou.

Durante a pré-temporada, o técnico Eduardo Baptista armou o time no esquema 4-1-4-1. A segunda linha de quatro jogadores vem atuando com Roger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu. Moisés, um dos destaques em 2016, ainda não tem condições físicas ideais.

“No trabalho do dia a dia, vou conhecendo o grupo. Tenho ao meu redor jogadores muito inteligente e talentosos tecnicamente. Vamos aproveitar isso”, disse Guerra, que vê nomes como Willian, Lucas Barrios e Alecsandro na briga pela vaga de centroavante.

Com 1,72m de altura, o venezuelano é um jogador leve e citou o intenso contato físico quando questionado sobre a principal dificuldade que imagina encontrar na adaptação ao futebol brasileiro. Aos 31 anos de idade, ele já pensa em como escapar das pancadas.

“O futebol brasileiro tem muito contato, é um jogo de muita força física. Com a minha compleição, preciso jogar com inteligência, porque não posso ir para o choque o tempo todo. Vou tentar tocar a bola o mais rápido possível e ter mobilidade. É o que o professor vem pedindo”, explicou.

Sem Alejandro Guerra, que ainda não regularizou sua documentação, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista às 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Botafogo-SP, no Palestra Itália. Após resolver as pendências burocráticas, o meia será inscrito no torneio estadual.