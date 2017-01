Gerente de futebol garante Palmeiras “competitivo” contra a Chapecoense

O Palmeiras já está em Chapecó para o amistoso contra a Chapecoense, primeiro jogo dos catarinenses após a tragédia aérea que vitimou grande parte da delegação do clube, que viajava para a disputa da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Já em Santa Catarina, o gerente de futebol do Verdão, Cícero Souza, falou sobre a importância do duelo, em todos os seus aspectos.

“Viemos para o jogo, tem caráter competitivo, faz parte da pré-temporada. Mas, evidentemente, viemos representar todos os clubes do Brasil, todos os cidadãos. Quando alguém precisa de ajuda, o ato mais correto é esse que o Palmeiras vai realizar, ter solidariedade”, explicou o dirigente.

Cícero garantiu que o elenco palmeirense saberá dividir os momentos durante a partida na Arena Condá: “Antes de a bola rolar, vai ter um clima de comoção. A partir do apito, começamos a ter uma competição. Vamos saber dividir os momentos de respeito e homenagem, e o embate em si, onde as duas equipes vão se empenhar ao máximo”.

Sobre a ajuda dada pelo Verdão à Chape, elogiada pela própria diretoria do clube catarinense, Souza preferiu não entrar em polêmica acerca do fato de outros clubes não terem auxiliado tanto quanto a equipe do Palestra Itália.

“Nós tomamos iniciativas que anteciparam outras equipes. Eu falo pelo Palmeiras. Quanto aos outros, cada um fez o que achava, dentro das suas possibilidades. Não é hora de levantar polêmica, é hora de caminhar todos juntos”, minimizou.

A partida entre Chapecoense e Palmeiras acontece às 16h30 (de Brasília) deste sábado, no estádio em que os catarinenses mandam seus duelos. Em campo, três atletas emprestados pelos paulistas poderão vestir a camisa dos donos da casa: o lateral João Pedro, o zagueiro Nathan e o volante Amaral.