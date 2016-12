Galiotte praticamente descarta contratações de Borja e Felipe Melo

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, praticamente descartou nesta segunda-feira as contratações do atacante Miguel Borja, do colombiano Atlético Nacional, e do volante Felipe Melo, que atualmente defende a Inter de Milão. Segundo o novo mandatário do Verdão, os valores envolvidos nas negociações tornam a chegada da dupla improvável.

O clube de Medellín só aceitaria ceder Borja por uma quantia de cerca de R$ 60 milhões. O jogador de 23 anos chegaria para ser o substituto de Gabriel Jesus, que foi vendido ao inglês Manchester City. O atacante colombiano foi um dos destaques na campanha do título do Atlético Nacional na Copa Libertadores da América em 2016.

“Para o futebol brasileiro, esses valores são muito difíceis, praticamente proibitivos. Não é uma situação simples, não. É um jogador diferente, mas nesse patamar acho muito difícil”, afirmou Galiotte, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Quanto a Felipe Melo, o presidente palmeirense ressaltou a dificuldade de qualquer clube brasileiro em arcar com salários de jogadores vindos da Europa. Com 33 anos, o volante tem contrato com a equipe italiana até junho de 2017. Ele tem sido pouco aproveitado na atual temporada, na qual disputou apenas 10 partidas, recebendo ainda um cartão vermelho.

“A remuneração dos jogadores que atuam fora do Brasil é incomparável. Não temos a menor condição de chegar próximo disso. O grande jogador interessa para o Palmeiras se tivemos condições administrativas e financeiras, mas disputar a remuneração dos jogadores da Europa é realmente muito difícil”, concluiu Maurício Galiotte.

O Palmeiras será treinado por Eduardo Baptista em 2017 e já anunciou oficialmente os meias Raphael Veiga e Hyoran, além do atacante Keno. O meia venezuelano Alejandro Guerra, premiado como melhor jogador da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, também pode chegar.

O time alviverde, atual campeão brasileiro, também já renovou os contratos do goleiro Jailson, do lateral esquerdo Zé Roberto e do centroavante Alecsandro. O volante Gabriel e o lateral direito Fabiano seguem negociando com boas chances de permanência para 2017.