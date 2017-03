Galiotte descarta Everton Ribeiro, mas é enigmático sobre Luan

A decisão do meia Everton Ribeiro de voltar ao Brasil mexeu com o mercado. O jogador está desde janeiro de 2015 no Al Ahli, nos Emirados Árabes Unidos, depois de ter sido bicampeão Brasileiro e considerado craque das duas edições pelo Cruzeiro. A Gazeta Esportiva revelou a intenção do Palmeiras em contar com o jogador, mas, os números da transação assustaram. Nesse domingo, o presidente do clube, Mauricio Galiotte, revelou ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, que a contratação está descartada.

“O Everton parece que está vindo para o Brasil, retornando. Realmente fomos consultados, mas ele não vem para o Palmeiras. Não vem. Temos já, na posição, outros jogadores, o Michel (Bastos) que faz ali (a armação), o Dudu faz ali, o Guerra. Não vem para o Palmeiras. Mas é um grande jogador”, afirmou o mandatário de forma contundente.

Já ao ser questionado sobre Luan, zagueiro que está no Vasco da Gama desde 2006 e tem 23 anos, Galiotte titubeou e preferiu despistar, sem negar que o atual campeão Brasileiro está interessado em ter o atleta à disposição de Eduardo Baptista.

“O Luan é um grande jogador, interessa a qualquer grande clube. A gente não comenta enquanto não tiver uma situação concreta”, avisou o presidente palmeirense, deixando claro que as negociações ainda estão em curso.

Ainda durante o Mesa Redonda, Mauricio Galiotte fez questão de mostrar total confiança no atual grupo de jogadores do Palmeiras. Apesar da equipe ainda não ter apresentado o futebol que se espera depois de tanto investimento financeiro, o presidente segue otimista para a temporada.

“Nós estamos ainda em evolução. Mantivemos a maioria dos jogadores do não passado. É um elenco muito forte. Trouxemos outros jogadores renomados. O objetivo maior obviamente é a Libertadores. A gente acredita na qualidade, no trabalho, que é muito sério no Palmeiras, mas naturalmente esse time ainda vai entrosar e crescer durante o ano. Não tenho dúvida nenhuma disso”, cravou.