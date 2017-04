Galiotte confia em sucesso do replantio do gramado do Palestra

Presente na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta terça-feira, para acompanhar a definição dos locais, datas e horários das semifinais do Estadual, o presidente Maurício Galiotte se empolgou ao falar do gramado que o Palestra Itália havia ganhado no dia anterior. A empreiteira WTorre investiu no replantio após as realizações dos shows de Justin Bieber e Elton John, que impediram a realização da partida contra o Novorizontino no local.

“É uma novidade. Estive lá ontem, acompanhando a colocação dos tapetes de grama. As pessoas envolvidas nessa tarefa estavam bastante confiantes, assim como nós estamos. Acredito que não teremos nenhum tipo de problema”, comentou Galiotte, sorridente.

O procedimento de replantio do campo adotado pela WTorre tem inspiração no que é feito na Amsterdam Arena, estádio do Ajax, da Holanda, e custou aproximadamente R$ 300 mil à administradora. O Palmeiras testará a qualidade do seu gramado contra o Peñarol, do Uruguai, na noite de quarta-feira, pela Copa Libertadores da América.

“Essa tecnologia está sendo utilizada pela segunda vez no Brasil. Na primeira, no Maracanã, nas Olimpíadas, tudo transcorreu muito bem, o que nos deixa bem confiantes”, reiterou Galiotte.

De qualquer forma, o Palmeiras voltará a ficar sem poder mandar jogos no seu estádio em breve. O show do cantor Sting, por exemplo, inviabilizará o uso do Palestra Itália em uma eventual decisão do Campeonato Paulista.

“As pessoas envolvidas no show nos informaram que os trâmites para a desmontagem operacional demandarão um tempo maior. Por isso, não admitem a possibilidade de jogarmos no Allianz Parque caso avancemos à final”, lamentou o presidente palmeirense, evitando polêmica com a WTorre. “Temos que respeitar o que consta em contrato. O diálogo é sempre importante. Tentaremos evoluir no sentido de o Palmeiras mais jogos importantes no Allianz Parque, onde o torcedor se sente bem. Nesse caso, não será possível.”

Com ou sem o Palestra Itália, contudo, Maurício Galiotte não gosta de falar em favoritismo do time que tem a melhor campanha do Estadual. Nas semifinais, a adversária será a Ponte Preta. “Temos um grande elenco e uma equipe competitiva, mas o futebol é decidido dentro das quatro linhas. Antes do jogo, não existe vantagem”, disse.