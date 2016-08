Gabriel Jesus reclama de violência do Fluminense em vitória palmeirense

A tranquila vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, no Mané Garrincha, não amenizou uma queixa de Gabriel Jesus após a partida. O atacante do Palmeiras reclamou bastante da marcação violenta do time adversário, principalmente por causa de um lance envolvendo o zagueiro Gum.

“Imaginava que seria assim, mas hoje foi brincadeira. Rasgaram até a minha chuteira. Depois, eles vêm reclamar comigo. Não tenho culpa se me batem”, protestou Gabriel Jesus, quando deixava o gramado.

Apesar de ser um alvo recorrente dos defensores rivais, o prata da casa já adiantou que não teme sofrer uma contusão mais grave antes de se apresentar para o Manchester City, da Inglaterra, clube para o qual foi vendido. A partida contra o Fluminense foi a primeira dele pelo Palmeiras depois da concretização do negócio e da campanha vitoriosa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, pela Seleção Brasileira.

Ferrenho protetor de Gabriel Jesus, o técnico Cuca evitou polemizar em cima da crítica do atacante. “O que aconteceu é do jogo. Não houve um lance mais desleal. Isso ocorre por uma vontade até maior do que a normal de ganhar a bola. A gente tem que entender. Se o Fluminense vence, aproxima-se muito do G4. Do nosso lado, disputando o título, também estamos dando a vida”, argumentou.

Seja como for, Gabriel Jesus está tão feliz quanto Cuca com a situação confortável do Palmeiras na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Fluminense trouxe ainda mais confiança para o novato. “Fomos bem demais. A equipe soube controlar o jogo e colocar em prática o que o Cuca pede. Conquistamos uma vitória muito importante, mostrando um bom futebol, e nos firmamos ainda mais como líderes”, comemorou o futuro reforço do Manchester City.

