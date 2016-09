Gabriel Jesus lamenta ficar fora do clássico depois de quebrar promessa

O atacante Gabriel Jesus quase desfalcou o Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Flamengo, na noite de quarta-feira, no Palestra Itália, em função de uma lesão muscular na coxa esquerda. Contra o Corinthians, no sábado, em Itaquera, não haverá jeito – o prata da casa será ausência no time dirigido por Cuca, mas por suspensão.

“Fico chateado por não disputar o clássico. Prometi para mim mesmo que não falaria mais com o juiz”, comentou Gabriel Jesus, que levou o cartão amarelo por reclamar com o árbitro André Luiz de Freitas Castro. “No calor do jogo, é complicado, ainda mais com o time perdendo a liderança”, acrescentou.

O Palmeiras só não perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo por causa de Gabriel Jesus. Com um gol marcado pelo atacante que vendeu ao Manchester City, da Inglaterra, a equipe paulista alcançou os 47 pontos na tabela de classificação, um de vantagem para a carioca.

“Fiz o possível para ajudar. Agora, temos que descansar para a próxima partida”, avisou Gabriel Jesus, que, como não enfrentará o Corinthians, terá um período maior de repouso. “Vou ficar torcendo muito por meus companheiros. Tenho certeza de que eles farão um belo jogo e, quem sabe, conquistarão a vitória”, confiou.

O Palmeiras terá mais uma baixa no Derby. O zagueiro Vitor Hugo também foi punido com o cartão amarelo diante do Flamengo e será outro a cumprir suspensão automática.

