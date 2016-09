Gabriel Jesus faz recuperação e reservas trabalham no gramado

Next

Algoz do São Paulo na noite de quarta-feira, o Palmeiras retomou os trabalhos na tarde desta quinta. Um dia após o triunfo no Palestra Itália pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gabriel Jesus realizou trabalhos regenerativos, enquanto os reservas treinaram no gramado.

Escalado por Tite como titular da Seleção Brasileira diante da Colômbia na terça-feira, Gabriel Jesus veio de Manaus para São Paulo especialmente para disputar o clássico e foi aproveitado em parte do segundo tempo. Após a entrada do atacante, o Palmeiras construiu a virada por 2 a 1 com gols dos zagueiros Mina e Vitor Hugo.

Nesta quinta-feira, os atletas que foram titulares diante do São Paulo trabalharam nas dependências internas da Academia de Futebol, com exceção do goleiro Jailson. O meio-campista Moisés, que deixou o clássico por desgaste no segundo tempo, postou uma foto na Internet sorridente enquanto fazia atividade regenerativa.

No gramado, o centroavante Lucas Barrios integrou o trabalho com os reservas. Vítima de lesão muscular, o jogador da seleção paraguaia está inativo desde o triunfo sobre o Vitória-BA. O volante Arouca, suspenso por doping, também participou das atividades.

O técnico Cuca já tem dois desfalques certos para o confronto com o Grêmio, marcado para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, em Porto Alegre. O zagueiro Mina e Jean, que vem atuando como lateral direito, receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

No miolo da zaga, Thiago Martins e Edu Dracena brigam para formar o setor ao lado de Vitor Hugo em Porto Alegre. Para a vaga de Jean, Cuca conta com João Pedro e Fabiano, laterais de ofício, mas também pode deslocar o versátil Tchê Tchê para a ala direita.

Com 46 pontos ganhos em 23 rodadas, três a mais que o Flamengo, o Palmeiras permanece na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio, derrotado por 4 a 0 pelo Coritiba na última quarta-feira, contabiliza 36 pontos e figura na sexta colocação.

