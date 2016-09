Cuca relaciona atacante Gabriel Jesus para jogo contra o Flamengo

Next

O Palmeiras divulgou o grupo de atletas relacionados para o confronto com o Flamengo na noite desta terça-feira. O atacante Gabriel Jesus, em recuperação de lesão muscular, foi incluído na lista elaborada pelo técnico Cuca e publicada por meio do site oficial do clube.

Entretanto, isso não significa que o atacante vá a campo. Afinal, Cuca relacionou 26 jogadores nesta terça-feira e ainda terá de realizar três cortes para levar o número máximo de 23 atletas para o jogo. Com isso, a situação de Jesus segue uma incógnita.

O camisa 33 apareceu no gramado da Academia de Futebol nesta terça-feira, realizou trabalho físico na caixa de areia e chegou a bater bola. O Palmeiras faz mistério, não revelando a gravidade da lesão do atleta, sentida durante o empate sem gols em Porto Alegre no domingo.

Gabriel Jesus é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com dez gols. Na temporada, o atacante tem números expressivos: em 36 jogos, foram 19 tentos. Caso esteja inapto a ir a campo, o camisa 33 tem como possíveis substitutos nomes como Rafael Marques e Lucas Barrios. Alecsandro e Arouca, liberados após acusações de doping, não estão entre os relacionados.

Confira os 26 jogadores convocados:

Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Roger Carvalho, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Gabriel, Matheus Sales, Tchê Tchê e Thiago Santos

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés

Atacantes: Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Róger Guedes e Rafael Marques

