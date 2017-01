Fortalecimento físico é aposta de A. Carlos para ser inscrito no Paulistão

Com cinco zagueiros entre os 32 atletas do elenco palmeirense, o técnico Eduardo Baptista deverá sacar um dos defensores para definir a lista de 28 inscritos no Campeonato Paulista. As projeções do momento apontam que a disputa ficará concentrada entre Antônio Carlos e Thiago Martins.

Antônio Carlos, de 23 anos, foi contratado por empréstimo do Tombense-MG depois de ter trabalhado com Eduardo Baptista na Ponte Preta, no último Campeonato Brasileiro. Já Thiago Martins, de 21 anos, foi formado nas categorias de base do clube e atuou em 31 jogos no ano passado, com quatro gols marcados.

Ciente da disputa acirrada que terá pela frente, Antônio Carlos diz que usará o fortalecimento físico para convencer Eduardo Baptista a inscrevê-lo no Paulistão. “Ele priorizará o trabalho e levará quem estiver melhor fisicamente. O jogador que se empenhar nos treinos ficará com a vaga”, afirmou.

“Eu aprendi bastante e sei que não posso pecar na preparação física. Quando passei pelo Avaí [entre 2014 e 2015], eu machuquei o tornozelo e não tive uma pré-temporada muito boa. Estou compensando isso aqui no Palmeiras. Já me sinto forte no treino físico e tenho certeza que vai ajudar bastante para sobrar quando estiver em campo”, acrescentou.

Indicado por Eduardo Baptista, Antônio Carlos tem contrato com o Palmeiras até o final do ano. Ele terá de mostrar serviço para que o clube faça valer a opção de compra ao término da temporada. As primeiras oportunidades para apresentar suas credenciais à torcida virão já nos próximos dias.

O Palmeiras enfrentará a Chapecoense, em amistoso beneficente no próximo sábado, na Arena Condá, e disputará outro jogo amigável com a Ponte Preta, no dia 29, no estádio Palestra Itália. O titular Yerry Mina deverá ser substituído por Edu Dracena na primeira partida, já que se apresentou depois dos outros atletas e precisa aprimorar a parte física.

Ao menos no jogo com a Chape haverá espaço para que Eduardo Baptista acione Antônio Carlos e Thiago Martins no segundo tempo. Caso a comissão técnica decida por levar o “prata da casa” ao Estadual, o reforço garante que não abaixará a cabeça e seguirá em busca de chances.

“O grupo é grande, mas é muito unido. Quem for escolhido mostrará trabalho e terá condições de buscar o título do Campeonato Paulista para o Palmeiras”, declarou.