Fora do Derby, Borja viaja ao Uruguai e deve estrear apenas em março

Não será nesta quarta-feira, contra o Corinthians, que o torcedor palmeirense poderá ver o centroavante Miguel Borja pela primeira vez com a camisa do Verdão. O colombiano, que será inscrito no lugar do lesionado Moisés, foi liberado pelo Palmeiras para viajar ao Uruguai, onde receberá um prêmio.

Borja ainda não tem sua documentação liberada para atuar pelo Palmeiras, o que deve acontecer até a próxima sexta-feira. No entanto, como também não está em condições físicas ideais, sua estreia no sábado, frente à Ferroviária, também é improvável.

Assim, o esperado primeiro jogo do centroavante deverá ocorrer apenas no dia quatro ou cinco de março, contra a o Red Bull Brasil, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No dia oito, o Verdão faz sua estreia na Copa Libertadores da América, também longe do Palestra Itália, contra o vencedor do confronto entre Junior Barranquilla-COL e Atlético Tucuman-ARG.

Em Punta Del Leste, o colombiano irá receber o prêmio Rei da América, entregue pelo jornal El País ao jogador com melhor desempenho na América do Sul ao longo da temporada. O Palmeiras faz seu primeiro clássico em 2017 na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.