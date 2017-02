Focado por títulos, Dudu afirma desejo de levantar a taça do Paulistão

O atacante Dudu mostra estar focado para conquistar o máximo de títulos possíveis pelo Palmeiras em 2017. Um dos principais jogadores do Verdão nas últimas duas temporadas, o camisa 7 projetou seu desejo de conquistar não só o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, principais competições da equipe nesta temporada, mas também de levantar a taça do Campeonato Paulista.

Ansioso pela conquista após bater na trave nos últimos dois anos, o atacante projetou a conquista do Estadual para encerrar um jejum do Palmeiras na competição, já que o Verdão não levanta a taça do Campeonato Paulista desde 2008.

“Este ano nós temos competições muito importantes, como a Libertadores e o Brasileiro, mas confesso que eu também quero muito ganhar o Paulista. É um campeonato bem tradicional e o Palmeiras não conquista há um tempinho. Nos dois últimos anos fomos bem durante toda a competição, mas perdemos nos detalhes, nos pênaltis. Faremos de tudo para levantar esse troféu e todos os que disputarmos em 2017, pois o nosso elenco é forte”, projetou Dudu.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Palmeiras se encontra no Grupo C do torneio, ao lado de Novorizontino, São Bento e Santo André. Pelo regulamento, porém, o Verdão enfrentará apenas os outros 12 times que não pertencem à sua chave em busca de uma vaga nos mata-matas da competição.

Chegando à sua terceira temporada no Palmeiras, Dudu já tem grande reconhecimento da torcida. Isto porque, em 111 jogos com a camisa do Verdão, o atacante marcou 25 gols, deu 24 assistências e foi fundamental nas conquistas dos títulos da Copa do Brasil de 2015 e do Campeonato Brasileiro de 2016.

A estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista acontece neste domingo, às 17h(de Brasília), quando recebe o Botafogo-SP, no Palestra Itália.