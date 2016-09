Focado no Choque-Rei, Moisés faz fisioterapia durante folga do elenco

O domingo não foi apenas de descanso para alguns jogadores do Palmeiras. Apesar de o elenco ter recebido folga, o meia Moisés e o zagueiro Yerri Mina fizeram exercícios de recuperação e fisioterápicos na Academia de Futebol junto com Jomar Ottoni, um dos integrantes do departamento médico alviverde.

“FOLGAAAAAA!!!!! Mas só pra alguns, O guerreiro Moises se dedicando em tempo integral para estar em campo no Choque-Rei. O nosso gigante Yerri Mina fazendo manutenção para estar cada vez mais adaptado à metodologia de treinos e ao nosso futebol. Com essa turma, mesmo aos Domingos, sempre trabalhamos sorrindo”, escreveu o fisioterapeuta.

Moisés, titular absoluto do Palmeiras, teve uma torção no tornozelo direito e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, na última quarta-feira. O meia é dúvida para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta, às 21h45 (de Brasília), no estádio Palestra Itália.

Já Yerry Mina está à disposição de Cuca, mas realizou trabalhos físicos de prevenção e reforço muscular, uma vez que ficou cerca de um mês parado por uma contusão na coxa.

