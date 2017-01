Fluminense avança em negociação com Matheus Sales e Lucas para 2017

Formatar o elenco é uma das prioridades do técnico Abel Braga no início de sua nova passagem pelo Fluminense. O volante Matheus Sales e o lateral direito Lucas, pertencentes ao Palmeiras, são nomes que agradam ao time tricolor e podem acabar contratados para 2017, possivelmente por empréstimo.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Matheus Sales estreou na equipe profissional em 2015 e brilhou na reta final da Copa do Brasil. Em 2016, no entanto, o volante de 21 anos de idade foi pouco aproveitado e disputou apenas 23 partidas.

Lucas, por sua vez, foi contratado pelo Palmeiras em 2015 e também participou do título da Copa do Brasil. Antes do Campeonato Brasileiro 2016, em uma operação avalizada pelo técnico Cuca, o lateral direito de 28 anos acabou envolvido em uma troca com o Cruzeiro.

Matheus Sales tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2020, enquanto Lucas está vinculado até o fim de 2017. Um dos mais ativos no mercado, o clube alviverde já anunciou a chegada de cinco reforços e deseja encontrar novos destinos para jogadores pouco aproveitados.

À espera de contratações, o técnico Abel Braga na última sexta-feira tranquilizou a torcida tricolor e garantiu a chegada de reforços. “São jogadores conhecidos. Uns com mais experiência, outros mais novos, mas que já estiveram em decisões de competições nacionais”, explicou.

Abel Braga ainda confessou sua admiração pelo volante Gabriel, que recentemente se desligou do Palmeiras, mas o atleta está na mira do Corinthians. Ao falar sobre o meio-campista, ele confirmou que há outros jogadores do clube alviverde que interessam.