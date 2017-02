Fernando Prass vê rigidez, mas diz que árbitro acertou ao voltar pênalti

Não foram todos os palmeirenses que saíram 100% satisfeitos da goleada por 4 a 1 sobre a Ferroviária, neste sábado. Quando o Verdão vencia por 2 a 0, o goleiro Fernando Prass defendeu um pênalti batido por Alan Mineiro, mas o auxiliar mandou voltar a cobrança e, na segunda tentativa, o meia mandou para as redes. Irritado com o lance, o arqueiro chutou uma bola para longe, mas após o jogo, explicou que o árbitro Leandro Bizzio Marinho acertou na decisão.

“A regra diz que não pode adiantar. É normal o goleiro inclinar o corpo para a frente antes do salto e, quando ele deu a paradinha, eu saí da linha. Mas não adiantei para ganhar espaço, não saltei para a frente, tanto que peguei a bola próxima da linha. Ele cumpriu a regra à risca, acabou tendo uma rigidez que muitas vezes a gente não vê, mas não está errado”.

“Na final da Copa do Brasil, o Ricardo Oliveira fez o gol e deu uma bicuda na bola para a arquibancada. Isso acontece muitas vezes. Eu fiquei p… da vida porque tomei o gol depois de pegar um pênalti. Não chutei na direção de ninguém, pelo contrário”, explicou o goleiro.

Questionado se essa foi a melhor atuação do Palmeiras neste Campeonato Paulista, o goleiro elogiou a partida, mas lembrou da goleada sobre o Linense. “A gente fez um bom jogo contra o Linense também. Hoje, tirando uns dez minutos em que demos uma desconcentrada, foi um jogo de bom nível”, finalizou.

Leia mais:

Palmeirenses celebram vitória com convencimento e esquecem Derby

Borja comemora escolha pelo Palmeiras e planeja mais gols

Com o resultado, o Palmeiras chegou a 12 pontos na liderança do Grupo C do Paulistão, já a Ferroviária está na lanterna do Grupo B, com apenas cinco. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Red Bull fora de casa, e o time de Araraquara recebe o São Bento.