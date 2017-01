Fernando Prass se diz “200% pronto” e treina sem restrições na Academia

Vítima de uma grave lesão em 2016, Fernando Prass inicia a temporada de 2017 normalmente ao lado do restante do elenco palmeirense. Aos 38 anos de idade, o goleiro se diz preparado e vem treinando duro durante a pré-temporada realizada na Academia de Futebol.

Em seu perfil no Instagram, Prass postou uma foto de si próprio sorridente nas novas instalações do Centro de Excelência palmeirense e escreveu: “200% pronto!”. O elenco se reapresentou na manhã de terça-feira e permanece concentrado no local até a tarde de domingo.

Durante a tarde desta quarta, sob o comando do preparador Oscar Rodriguez, Fernando Prass trabalhou ao lado de Jailson e Vinícius Silvestre sem restrições. O camisa 1 não tem mais a companhia de Vagner, que deve ser emprestado ao Mirassol para o Campeonato Paulista.

Dono de uma posição na equipe titular e ídolo da torcida palmeirense, Prass disputou as primeiras 15 rodadas do Campeonato Brasileiro 2016. Convocado para defender a Seleção nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ele sofreu grave lesão no cotovelo direito dias antes do início do evento.

Fernando Prass passou por cirurgia de maneira bem-sucedida e conseguiu participar dos instantes finais da vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre a Chapecoense na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que garantiu o título ao time alviverde de forma antecipada.

Para recuperar o posto de titular na temporada de 2017, o camisa 1 precisará superar a concorrência do companheiro Jailson. O terceiro reserva foi efetivado após Vagner decepcionar e terminou invicto após participar de 19 partidas no Campeonato Brasileiro.

Em seu primeiro compromisso na temporada de 2017, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense no próximo dia 21 de janeiro, na Arena Condá, em um amistoso de caráter beneficente. A estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, será em 5 de fevereiro, no Palestra Itália.