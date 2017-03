Felipe Melo valoriza vitória: “Nem o Barcelona está dando espetáculo”

Foi suado, mas o Palmeiras conseguiu sua primeira vitória nesta edição da Copa Libertadores da América ao bater o Jorge Wilstermann, com um gol de Yerry Mina aos 50 minutos do segundo tempo, no Palestra tália. Consciente de que o time não encantou, Felipe Melo preferiu valorizar a raça demonstrada na difícil vitória do Verdão, e afirmou que nem o Barcelona tem dado espetáculo.

“Equipes menores geralmente ficam atrás. A gente tem que trabalhar sabendo disso. Hoje, você não vê o Barcelona dando tanto espetáculo como fazia antes, batendo de seis, sete… Obviamente que, (pela Liga dos Campeões) contra o Paris Saint-Germain, que para mim foi um time covarde, eles venceram de seis, mas é difícil, eles têm encontrado dificuldade”, afirmou o volante.

Valorizando a vitória independentemente do contexto, Felipe Melo lembrou ainda o último jogo do Real Madrid, domingo, quando os merengues venceram o Betis, de virada, por 2 a 1. O gol salvador saiu em cabeceio do zagueiro espanhol Sergio Ramos, aos 37 minutos do segundo tempo.

“Vi o último jogo do Real Madrid, e eles viraram no fim com o Sérgio Ramos. Hoje em dia, não tem mais bobo no futebol. As pessoas estudam, trabalham, treinam e vêm com uma proposta de acordo com aquilo que eles conhecem do rival. Então não temos que ligar para isso de ‘ah, tivemos dificuldades’. Temos de ver que vencemos o jogo, dar valor a essa vitória. Somos líderes do grupo na Libertadores, líderes no Campeonato Paulista, não tem mais o que querer. Tem que seguir lutando e buscando melhorar”, completou.

“Obviamente que, se você considerar que vencemos por 1 a 0, com o gol saindo no último minuto, o torcedor pode achar que não demos espetáculo. Mas criamos chances, os números comprovam isso. Não foi um jogo de muitos gols, mas foi uma partida que a gente dominou. Foi uma vitória com muitos méritos”, finalizou o ex-jogador da Seleção Brasileira.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo 5 da Copa Libertadores com quatro pontos ganhos. O Jorge Wilstermann, que estava na ponta, caiu para a segunda colocação com três. Nesta quinta-feira, Peñarol e Atlético Tucumán se enfrentam no Uruguai e, em caso de triunfo dos argentinos, a equipe boliviana cairia ainda mais, indo para a terceira posição.

Na terceira rodada da Copa Libertadores, às 21h45 (de Brasília) do dia 12 de abril, o Palmeiras enfrenta o Peñarol, novamente no Estádio Palestra Itália. Pelo Campeonato Paulista, às 18h30 deste domingo, o time alviverde encara o Santos, na Vila Belmiro.