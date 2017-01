Felipe Melo torce por chegada de Drogba e ironiza diretor corintiano

O volante Felipe Melo foi oficialmente apresentado como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta terça-feira. Trajado com a camisa número 30, o jogador disse torcer pela chegada do ex-companheiro Didier Drogba ao Corinthians e ainda ironizou Flávio Adauto, diretor de futebol do time alvinegro.

Em uma negociação do conduzida por seu departamento de marketing, o Corinthians vem tentando a contratação do centroavante nascido na Costa do Marfim. Juntos, Felipe Melo e Didier Drogba ganharam o Campeonato Turco e a Supercopa da Turquia em 2013 pelo Galatasaray.

“Torço muito para que o Drogba venha. Não seria bom para o Corinthians, mas sim para o futebol brasileiro ter jogador desse tamanho. Foi uma honra jogar com ele, é um cara que me fez levantar títulos importantes e marcou gols em finais. Um ótimo profissional”, elogiou.

Conhecido por seu estilo aguerrido, Felipe Melo garantiu que não aliviaria para um amigo dentro de campo. Ao comentar o assunto, o volante citou o atacante Kazim, mais um ex-companheiro dos tempos de Galatasaray, recentemente apresentado pelo Corinthians.

“O Kazim disse que não aliviaria para o Felipe Melo e depois me mandou uma mensagem explicando que não tinha falado nada disso”, disse o novo palmeirense, imitando o sotaque do atacante inglês. “Ele é muito simpático, mas dentro de campo não existe amigo. Vou defender o Palmeiras com unhas e dentes”, avisou.

Irreverente, o volante não perdeu a chance de tirar sarro de Flávio Adauto. Ao saber que o sócio-torcedor palmeirense presente na apresentação era seu xará, o volante ironizou o diretor de futebol corintiano, que na última segunda-feira chamou Fellipe Bastos de Felipe Melo.

“Ainda bem que você falou! Achei que fosse Fellipe Bastos”, sorriu o palmeirense, que riu bastante da gafe cometida por Flávio Adauto. “Não conheço o outro Fellipe, mas sei que é um ótimo jogador. É bacana o rival trazer bons jogadores, mas o pitbull de verdade está aqui”, completou.