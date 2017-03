Felipe Melo leva terceiro amarelo, fica fora do Choque-Rei e se irrita

Focado na Copa Libertadores, o Palmeiras já sabe que não terá time completo no próximo duelo do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, no Palestra Itália. Nesta sexta-feira, em vitória do Verdão sobre o Red Bull, o volante Felipe Melo recebeu seu terceiro cartão amarelo em uma falta discutível sobre Alison.

No lance, o meia do RB Brasil adiantou a bola o meio-campo e Felipe Melo deu o carrinho. O volante palmeirense não acertou o adversário em um primeiro momento, mas Alison deixa o pé e caiu, levando a arbitragem a marcar a falta. Na saída para o intervalo, o camisa 30 saiu reclamando que o árbitro Vinicius Furlan “o tirou do clássico”.

“Eu não pude falar com ele (árbitro), porque ele me falou que ia me botar para fora três vezes, então eu me calei. Eu evito chegar de forma desastrosa, foi um carrinho normal de jogo, ele deixou o pé para trás. Quando eu faço falta eu assumo e não foi falta”, afirmou Felipe Melo em zona mista após a partida.

“A chateação é grande porque eu quero jogar todos os jogos. Eu vim para jogar todos os jogos, ajudar o Palmeiras, e sobretudo um clássico contra um grande rival, uma equipe qualificada, que pode definir muita coisa para nós, já que perdemos o primeiro clássico. Espero que ele possa ver a imagem e pensar, porque quando a gente comete falta somos os primeiros a ser criticados, então espero que eles revejam para não repetir esses erros”, completou.

No total, Felipe Melo tem três cartões amarelos em seis jogos pelo Palmeiras. A advertência ocorre exatamente na partida que marca sua volta – ele ficou fora da goleada sobre a Ferroviária, no sábado passado, para se recuperar de corte no supercílio direito.

O Palmeiras volta a entrar em campo quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Argentina, quando estreia na Copa Libertadores contra o Atlético Tucumán. Pelo Estadual, o Choque-rei contra o São Paulo está marcado para o dia de março, às 16h, no Palestra Itália.